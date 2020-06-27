Sokağa çıkma kısıtlamasında park ve caddeler sessizliğe büründü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Kentin en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz Sahil Yolu, İstiklal Caddesi ve Mecidiye Çarşısı'ndaki park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı. Polis ekipleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı. Kaynak: AA