Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi'ye çarptı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi'ye çarptı

Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi'ye çarptı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir sürücü drift yaptığı sırada devriye görevindeki bekçiye çarptı.

ADANA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir sürücü drift yaptığı sırada devriye görevindeki bekçiye çarptı. Kazada bekçi yaralanırken, kaçan şüphelinin kullandığı otomobil ise park halinde bulundu. Olayla ilgili 3 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kıyıboyu caddesinde devriye görevi yapan bekçilere, sürücüsü belli olmayan 80 AB 939 plakalı otomobil çarptı. Bekçiye çarpan sürücü daha sonra park halindeki 01 BIN 36 plakalı otomobile de çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bekçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DRİFT YAPARKEN BEKÇİYE ÇARPIP KAÇTIÖte yandan 80 AB 939 plakalı otomobil sürücüsünün sokağa girdiği sırada drift yaptığı, otomobilin direksiyonunu toparlayamadığı için önce bekçiye daha sonra ise park halindeki otomobile çarptığı öğrenildi.PARK HALİNDE BULUNDU

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan otomobil park halinde bulundu. Ekipler olayla ilgili 3 şüphelinin ifadesini almak için polis merkezine götürdü.


Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi'ye çarptı
Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi'ye çarptı
Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi'ye çarptı
Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi'ye çarptı
Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi'ye çarptı
Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi'ye çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi'ye çarptı - Haberler
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