Sokağa çıkma kısıtlamasında maskesine gizlediği esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında maskesine gizlediği esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı

Sokağa çıkma kısıtlamasında maskesine gizlediği esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da maskesinin altına esrar gizlediği tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Çorum'da maskesinin altına esrar gizlediği tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "tam kapanma" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiyi durdurdu.

Zanlının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taktığı maskedeki şekil bozukluğundan şüphelenen polis, maskenin altına gizlenmiş "bir fişek" esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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