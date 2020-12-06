Sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin sessizliğe büründü
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Sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin sessizliğe büründü

06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 00:58
Sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin sessizliğe büründü

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokakları sessizliğe bürüdü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokakları sessizliğe bürüdü.

İki gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Kızıltepe'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Her gün binlerce insanla dolup taşan Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Kızıltepe'de sokaklar sessizliğe bürünürken ekmek üretim yerleri, market, bakkallar açık kaldı. Vatandaşlar evlerine yakın olan fırın ve marketlerden alışveriş yaptı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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