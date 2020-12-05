Sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin sessizliğe büründü
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Sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin sessizliğe büründü

05.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:14

Sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin sessizliğe büründü Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokakları sessizliğe bürüdü.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin sessizliğe büründü

MARDİN - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokakları sessizliğe bürüdü.

İki gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Kızıltepe'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Her gün binlerce insanla dolup taşan Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Kızıltepe'de sokaklar sessizliğe bürünürken ekmek üretim yerleri, market, bakkallar açık kaldı. Vatandaşlar evlerine yakın olan fırın ve marketlerden alışveriş yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ

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