Sokağa çıkma kısıtlamasında mangal keyfi yangına neden oldu Küçükçekmece'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çatı katında yapılan mangal yangına neden oldu.

Küçükçekmece'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çatı katında yapılan mangal yangına neden oldu. Alevler içinde kalan çatı kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 20: 00 sıralarında Küçükçekmece Güventepe Mahallesi Hacıoğlu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan bir aile, çatı katında mangal yaptı. Henüz bilinmeyen bir nedenle mangaldaki alevler kontrolden çıkınca, çatıda yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri kendilerini binadan dışarıya attı. Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Kısa sürede söndürülen yangında ise herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA