Sokağa çıkma kısıtlamasında kimler muaf? Sokak kısıtlamasından muaf olanlar kimler? Kimler sokağa çıkabilir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar sonrası yasakların detayları merak ediliyor. Peki, sokağa çıkma kısıtlamasında kimler muaf? Kimler sokağa çıkabilir? Sokağa çıkma yasağı detayları neler?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle; yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu kapsamda ilk sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor. Kısıtlamanın olduğu hafta sonu; market, bakkal ve kasaplar 10.00-17.00 arasında hizmet verebilecek.

SOKAK ÇIKMA KISITLAMASINDA KİMLER MUAF?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;