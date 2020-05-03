Sokağa çıkma kısıtlamasında kavga ettiler ceza yediler
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Sokağa çıkma kısıtlamasında kavga ettiler ceza yediler

Sokağa çıkma kısıtlamasında kavga ettiler ceza yediler
03.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:28

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kavga eden 5 kişi polise de mukavemet gösterince 3 bin 180'er lira ceza yazılıp gözaltına alındı.

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kavga eden 5 kişi polise de mukavemet gösterince 3 bin 180'er lira ceza yazılıp gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesinde meydana geldi. 155 polis imdat hattını arayan bir kişi Koza Mahallesinde kavga olduğunu bildirdi. Polis olay yerine gittiğinde 1'i kadın 5 kişinin sokakta olduğunu gördü. Bunun üzerine polis sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu söyleyerek şahıslara evlerine gitmesi uyarısında bulundu. Bunun üzerine 5 kişi evlerinin önü olduğunu söyleyerek eve girmedi. Polis ise sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu hatırlatıp evlerinin önü de olsa içeri girmeleri gerektiğini uyarısında bulundu. Buna rağmen şahıslar eve gitmeyip polise direndi. Polis güç kullanarak şahısları eve götürmek isteyince şahıslar polise mukavemette bulundu. Çıkan olaylarda polis 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca bu 5 şahsa sokağa çıktıkları için 3 bin 180'er lira para cezası kesti. Gözaltına alınan bir şahıs sokağa çıkmadıklarını evlerinin önünde olduklarını söylemesi dikkat çekti.

Bu arada, şahısların polis gelmeden önce bir biriyle kavga ettiği de öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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