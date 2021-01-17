Sokağa çıkma kısıtlamasında kartopu oynayan çocuklar polisten böyle kaçtı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında kartopu oynayan çocuklar polisten böyle kaçtı

17.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:32
Sokağa çıkma kısıtlamasında kartopu oynayan çocuklar polisten böyle kaçtı

SULTANGAZİ'de haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında kartopu oynayan çocuklar polisin uyarısıyla parktan uzaklaştı.

SULTANGAZİ'de haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında kartopu oynayan çocuklar polisin uyarısıyla parktan uzaklaştı. Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Ahmedi Hani Parkı'nda çocuklar kar topu oynadı, salıncağa bindi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle polis ekipleri çocukları parktan uzaklaştırdı. Polisin parka gelip uyarı yapmasının ardından çocuklar da parktan koşarak uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sokağa çıkma kısıtlamasında kartopu oynayan çocuklar polisten böyle kaçtı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kartopu oynayan çocuklar polisten böyle kaçtı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kartopu oynayan çocuklar polisten böyle kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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