Sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehaneye giden 50 kişiye para cezası

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 50 kişiye idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısıtlama kapsamında Bayraktepe, Uludere ve Nuriye mahallelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, bölgede bulunan iki kahvehanede 50 kişinin olduğunu tespit etti.

Kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 50 kişiye toplam 46 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer