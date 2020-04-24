Sokağa çıkma kısıtlamasında izin saatinde vatandaşlar marketlerin yolunu tuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sokağa çıkma kısıtlamasında izin saatinde vatandaşlar marketlerin yolunu tuttu - Haber
Denizli, Haber

Sokağa çıkma kısıtlamasında izin saatinde vatandaşlar marketlerin yolunu tuttu

Sokağa çıkma kısıtlamasında izin saatinde vatandaşlar marketlerin yolunu tuttu Kısıtlamaya önceden hazırlanan vatandaşlar market önlerinde kuyruk oluşturmadı Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların alışverişlerini yapmaları için...

24.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:07
Sokağa çıkma kısıtlamasında izin saatinde vatandaşlar marketlerin yolunu tuttu

Sokağa çıkma kısıtlamasında izin saatinde vatandaşlar marketlerin yolunu tuttu

Kısıtlamaya önceden hazırlanan vatandaşlar market önlerinde kuyruk oluşturmadı

DENİZLİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların alışverişlerini yapmaları için verilen izin saatlerinde market ve bakkalların yolunu tuttu. Dükkanların önlerinde çoğunlukla kuyruk oluşmazken alışverişler ise sosyal mesafe kuralına göre yapıldı.

Kentte 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların büyük ölçütte yasağa riayet ettikleri gözlenirken, dün ve bugün verilen 09.00-14.00 saatlerinde arasındaki evlere yakın olan market ve bakkaldan alışveriş izninde vatandaşlar marketler önünde zaman zaman kuyruklar oluşturdu. Alışverişler belirlenen sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere diğer kurallara uygun olarak gerçekleştirildi. Denizlililer'in büyük ölçüde kurallara uygun olarak alışverişlerini yapmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Ramazan ayı ile birlikte eksiklerini tamamlamak için sokağa çıkan vatandaşların büyük ölçüde gıda ve içecek gibi ürünler aldıkları gözlendi.

"İnsanlar ramazana hazırlık açısından daha çok alışveriş yaptı"

Bir markette kasiyer görevlisi olan Ayşegül Şakır birkaç gündür yoğunluğun olduğunu ve vatandaşların daha önceden alışverişlerini tamamladığını söyledi. Şakır, "Yoğunluğumuz vardı sosyal mesafemizi koruyarak alışverişlerini yapmalarını sağlıyoruz. Saat 9'da açılıyordu 14.00'de kapanışımızdı hafta sonu 2 gün kapalıyız. Alışveriş yoğunluğu daha da arttı insanlar ramazana hazırlık açısından daha çok alışveriş yaptı" şeklinde konuştu.

"Endişe ile sosyal mesafeye uymaya biliniyor"

Market alışverişi yapan Selim Koçman, "Ramazan geldiği için ramazan ihtiyaçlarımızı aldık. Gıda ve ihtiyacımız olan temizlik malzemelerini aldık. Sosyal mesafe zaman zaman korunuyor, uymayanlar da oluyor tabii ki insanlar ramazan ayı geldiği için telaş içerisinde genellikle uyanlarda oluyor ama aceleye getiriyorlar alışveriş yaparken bazı ürünler kalmayabilir endişesi ile sosyal mesafeye uymayabiliyor" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında izin saatinde vatandaşlar marketlerin yolunu tuttu

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haber
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haber
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haber
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haber
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haber
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin' önerisi karşısına şaşkına döndü
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hulusi Akar Semih Yalçın Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Ebru Şallı Halil Sezai Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Loris Karius Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasında izin saatinde vatandaşlar marketlerin yolunu tuttu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 15:43:58. #1.14#
title