Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındakilere yönelik denetimler artırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındakilere yönelik denetimler artırılacak

14.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:11
Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındakilere yönelik denetimler artırılacak

Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere yeni genelge gönderildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere yeni genelge gönderildi. Buna göre, kısıtlama süresince istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak, genel muafiyet söz konusu olmayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgede daha önce illere gönderilen genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilerle ilgili uygulama hatırlatıldı.

Son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli kişilerce (sağlık randevusu alıp, randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle hastane yerine başka yerlere gitmek, çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı halde çalıştığını ibraz edip başka amaçla dışarı çıkmak) kötüye kullanılmaya çalışıldığına dair bilgi üzerine Bakanlığın harekete geçtiği belirtilen genelgede, şu kararlara yer verildi:

"Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak.

Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup bu süre içinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalacak. Zaman bakımından uygulamada kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilecek."

İdari yaptırım uygulanacak

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak.

Bu doğrultuda ekiplerce kısıtlamanın uygulandığı süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında muafiyet kapsamında olup olmadığı, muafiyet sebebiyle sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediği hususlarına dikkat edilecek.

Muafiyet sebebiyle zaman ve/veya güzergah bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günler için geçerli olan muafiyetleri suiistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim faaliyetleri bu esaslar çerçevesinde yürütülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler aralıksız devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler aralıksız devam ediyor
Samandağ'da sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte denetimler devam ediyor
Samandağ'da sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte denetimler devam ediyor
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler gece boyunca devam etti
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler gece boyunca devam etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Erkan Akçay Engin Altay Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Ersun Yanal Serdar Aziz Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler Adana İzmir Erkek Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındakilere yönelik denetimler artırılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:15:25. #1.15#
title