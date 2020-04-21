Sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir cami ile iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir cami ile iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir iş yeri ile camiden hırsızlık yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli K.G'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. tutuklandı. Kaynak: AA