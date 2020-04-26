Sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlık yaptı...O anlar kamerada Sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlık yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlık yaptı...O anlar kamerada

Adana'da bir kişi yüzünü maske ile kapatıp minibüsün camını kırarak içerideki poşeti çalması saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken bir kişi yüzünü maske ile kapatıp minibüsün camını kırarak içerideki poşeti çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde meydana geldi. Bir anahtarcıda çalışan Muhammet Karakoç sabah kalkıp balkona çıktığında evin önündeki minibüsün camının kırık olduğunu fark etti. Hemen aşağı inen Karakoç, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde yüzünü maske ile kapatan bir kişinin minibüsün camını kırıp daha sonra kapıyı açarak bindiğini görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çalışma başlattı.

Zanlının minibüse binip bir poşet alıp indikten sonra minibüsün etrafında gezmeye devam ettiği araca tekrar bindiği ve daha sonra gittiği görüldü.

Polis şimdi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün hırsızlık yapan zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA