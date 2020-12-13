Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlarıyla vakit geçiriyor
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Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlarıyla vakit geçiriyor

13.12.2020 09:12 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:17

Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlarıyla vakit geçiriyor Yeni tip korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Gülay Sinanoğullarından, evinde baktığı hayvanlar ile vakit geçiriyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlarıyla vakit geçiriyor

KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Gülay Sinanoğullarından, evinde baktığı hayvanlar ile vakit geçiriyor.

Kırklareli'nde yaşayan 55 yaşındaki Gülay Sinanoğullarından, korona virüsü salgını sonrası getirilen hafta sonu yasağında kendisine arkadaşlık yapan hayvanları ile vakit geçirerek yalnızlığını gideriyor.

"Onlar benim hayatım"

Yaklaşık 6 yıldır evinde ve bahçesinde hayvan bakan Sinanoğullarıdan, eşini kaybettiği günden bugüne oğlunun yanı sıra hayvanlarının da ona yol arkadaşı olduğunu belirterek, "Her sabah erkenden kalkıp kahvaltımı yaptıktan sonra hayvanlarım ile tek tek ilgileniyorum. Köpeğim Tarçın, kedim Duman ve diğer hayvanlarım ile günümü geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Onlar benim hayatım, yol arkadaşım" dedi.

"Evde kal Kırklareli"

Korona virüsü ile mücadelede bazı insanların kurallara uymadığını dile getiren Gülay Siananoğullarından, "Sokağa çıkma yasaklarında bazı insanlar kurallara uymuyor. Herkese evde kalması için çağrıda bulunuyorum. Haydi Kırklareli evde kal" şeklinde konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlarıyla vakit geçiriyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlarıyla vakit geçiriyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlarıyla vakit geçiriyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlarıyla vakit geçiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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