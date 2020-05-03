Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar unutulmadı

Motosiklet Derneği ve Ankara Kent Konseyi, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde düzenlenen etkinlikle sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Motosiklet Derneği ve Ankara Kent Konseyi, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde düzenlenen etkinlikle sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Motosiklet Derneği ve Ankara Kent Konseyi, bir etkinlik düzenleyerek sokak hayvanlarını besledi. Sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 40'a yakın dernek üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlileri hazırlanan mamaları Ankara'da yerleşim yerlerinden uzakta ve ormanlık alanlarda yaşayan hayvanların bulunduğu yerlere bıraktı.

Düzenlenen etkinlik sonrasında konuşan Motosiklet Derneği Başkanı Halil Efe, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde insanların dışarı çıkmadığını ve sokak hayvanlarının unutulduğunu belirterek, sokak hayvanlarının yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Etkinliğe tamamen gönüllülerin katıldığını ifade eden Efe, "Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde etkinliklerimizi yapmayı düşünüyoruz. Bizler sokağa çıkmadıkça hayvanlar aç kalıyorlar. Elimizden geldikçe etkinlikleri sürdüreceğiz" diye konuştu.

Motosiklet Derneği Basın Sorumlusu Teknail Karaköse ise il ve ilçe belediyelerinin sokak hayvanları için gün içerisinde tonlarca mama dağıttığını ve bu konuda hassasiyetlerinin olduğunu söyledi.

Sokak hayvanları için evlerdeki artık yiyeceklerin iyi bir yiyecek olduğunu aktaran Karaköse, bina önlerine bir kap yemek ve su konulması gerektiğine dikkat çekerek, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

İnsanların öncelikli olduğunu ancak hayvanların da düşünülmesi gerektiğini bildiren Motosiklet Derneği Üyesi Serpil Kalaycı, "Harika bir etkinlik, çünkü bu noktaya parmak basmaya çalışıyoruz. İnsan öncelikli bir numara ama diğer canlıları da düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarını beslemek için özel mamalar almadan da besleme yapılabileceğini kaydeden Kalaycı, "Tabiatta canlılar yaşamalı. Sokak hayvanları da bu günlerde aç kalabiliyor. Sadece yemek artıklarımızı kapı önlerine koyarak onlara yardımcı olabiliriz. Özel mamalar almaya veya ayrı bir para harcamaya gerek yok" dedi.

Sokak hayvanları için destek beklediklerini aktaran Kalaycı, özel olarak kendisinin de sokak hayvanlarını beslemeye çıktığını söyledi.

Ankara Kent Konseyi üyesi ve Motosiklet Derneği Genel Sekreteri Sinan Çetin de vefa gruplarına destek verdiklerini vurgulayarak, sokak hayvanlarının da düşünülmesi gerektiğini bunun da bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade etti.

Sokak hayvanlarını beslemek için vefa destek grubuyla görüştüklerini kaydeden Çetin, "Ankara Kent Konseyi'nin desteğiyle beraber sokak hayvanları için mamalar bize getirildi. Onları da sokak hayvanlarına dağıtıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA