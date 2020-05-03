Sokağa çıkma kısıtlamasında hava almak için evden çıktı; polisi görünce böyle kaçtı

Sokağa çıkma kısıtlamasında hava almak için evden çıktı; polisi görünce böyle kaçtı Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasında evden çıkan bir vatandaşın polis aracını görünce eve kaçması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.