Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda denetimleri devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda denetimleri devam ediyor

05.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:04
Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda denetimleri devam ediyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, tüketicilerin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimlerini sürdürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, tüketicilerin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimlerini sürdürdü.

Denetimler kapsamında açık olan fırın, unlu mamul ve tatlı üretim işletmeleri ile market, bakkal, manav ve kasaplarda işletme hijyeni ve personel hijyeni kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 4 gıda satış yeri ve 2 toplu tüketim yerine 'son tüketim tarihi' geçmiş gıda maddelerini piyasaya arz ettikleri gerekçesiyle yasal mevzuat çerçevesinde her birine 2 bin 781 TL olmak üzere toplamda 16 bin 686 TL idari para cezası uygulandı, uygunsuz ürünler ise imha edildi.

Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzlukta Alo 174 Gıda İhbar Hattından ve 05011740174 numaralı WhatsApp ihbar hattından şikayetlerini iletebilirler" denildi. - KAYSERİ

Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda denetimleri devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda denetimleri devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda denetimleri devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler gece boyunca devam etti
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler gece boyunca devam etti
İstanbul'da kısıtlama denetimleri sabaha kadar devam etti
İstanbul'da kısıtlama denetimleri sabaha kadar devam etti
Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri
Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Ivana Sert Başak Dizer Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Ersun Yanal Sinan Gümüş Fatih Terim Yılmaz Vural İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ateş Aralık Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda denetimleri devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 17:04:34. #1.14#
title