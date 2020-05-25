Sokağa çıkma kısıtlamasında evsiz kaldılar
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Sokağa çıkma kısıtlamasında evsiz kaldılar

Sokağa çıkma kısıtlamasında evsiz kaldılar Gece geç saatlerde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü Sakarya'da korkutan yangın Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gecesinde geç saatlerde meydana gelen yangın korkuttu.

25.05.2020 03:48 | Son Güncelleme: 25.05.2020 03:53

Sokağa çıkma kısıtlamasında evsiz kaldılar

Gece geç saatlerde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Sakarya'da korkutan yangın

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gecesinde geç saatlerde meydana gelen yangın korkuttu. Yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evde çıkan yangın, vatandaşları sokağa döktü.

Yangın, Şeker Mahallesi 905 No'lu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin 1'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşları ve çocukları panikle kendilerini sokağa atarken, olay yerine ulaşan itfaiye erlerince yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkan yangın nedeniyle evin bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Bayramın ilk gecesinde çıkan yangın, yabancı uyruklu vatandaşların sokağa kısıtlamalarında evsiz kalmasına sebep oldu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında evsiz kaldılar

Kaynak: İHA

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