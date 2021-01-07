Eş ziyareti bahanesi işe yaramayınca cezayı yedi
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Eş ziyareti bahanesi işe yaramayınca cezayı yedi

07.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:37
Eş ziyareti bahanesi işe yaramayınca cezayı yedi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aracıyla gezerken yakalanan ve 'Eşini ziyarete gittiğini' iddia eden Habib A.'ya 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aracıyla gezerken yakalanan ve 'Eşini ziyarete gittiğini' iddia eden Habib A.'ya 3 bin 150 TL ceza uygulandı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, bir otomobili durdurdu. Habib A. (24) olduğu saptanan sürücü, polislere, "Alanyurt'tan geliyorum. Eşim Mahmudiye Mahallesi'nde ikamet ediyor. Onunla görüştükten sonra Alanyurt'a döneceğim" dedi. Polis, sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL, aracının muayenesi  olmadığı için 300 TL olmak üzere toplam 3 bin 450 TL ceza yazdı.

HAYVAN SATIŞI MAZERET KABUL EDİLMEDİ

Aynı bölgedeki başka bir kontrol noktasında durdurulan araç sürücüsü Hasan K. ise, "Hayvan satışı yaptık. Onları teslim ederken biraz geciktik" dedi. Polis, mazeretini inandırıcı bulmadığı Hasan K. (38) ile beraberindeki arkadaşı Enver D.'ye toplam 6 bin 300 TL ceza uyguladı. 

Eş ziyareti bahanesi işe yaramayınca cezayı yedi
Eş ziyareti bahanesi işe yaramayınca cezayı yedi
Eş ziyareti bahanesi işe yaramayınca cezayı yedi
Eş ziyareti bahanesi işe yaramayınca cezayı yedi
Eş ziyareti bahanesi işe yaramayınca cezayı yedi
Eş ziyareti bahanesi işe yaramayınca cezayı yedi
Eş ziyareti bahanesi işe yaramayınca cezayı yedi
Eş ziyareti bahanesi işe yaramayınca cezayı yedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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