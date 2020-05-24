Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda alkol alan şahıslar, polise mukavemet etti arbede çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda alkol alan şahıslar, polise mukavemet etti arbede çıktı

Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda alkol alan şahıslar, polise mukavemet etti arbede çıktı Polisin alkol alan şahıslara uyarısı ile başlayan arbede, havaya ateş edilerek kontrol edilebildi Edirne'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması...

24.05.2020 21:54 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:58

Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda alkol alan şahıslar, polise mukavemet etti arbede çıktı

Polisin alkol alan şahıslara uyarısı ile başlayan arbede, havaya ateş edilerek kontrol edilebildi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulamalar yapan polis alkol alan şahısları tespit etti. Görevli memurlara mukavemet uygulayan gruba, çevredekiler de katılınca arbede yaşandı. Polis kalabalığı havaya ateş açarak kontrol altına alabildi.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 700 Evler TOKI Konutları'nda civarındaki caminin çevresinde bir kaç kişinin kurdukları masada alkol aldıklarını tespit etti.

Söz konusu şahıslara kimlik soran ekipler, karşı tarafın kimlik göstermeye tepkisiyle karşılaştı. Bu arada meydana gelen tartışma sırasında, bölgeye diğer vatandaşlar da geldi ve arbede yaşandı, kalabalığın daha da büyümesi üzerine bölgeye destek ekipler çağrıldı.

Polis tarafından dağılmaları yönünde uyarılar yapılmasına rağmen devam eden arbede sırasında polis ekipleri kademeli olarak güç kullanarak ilk önce biber gazıyla müdahalede bulundu, ardından havaya uyarı ateşi açtı. Sonrasında kabalalık kısa süre içinde dağıldı.

Bu sırada polis memurlarına tehditlerde bulunan ve mukavemet göstermeye devam eden S.H.isimli şahıs yakalanırken, küfür ve hakaretlerde bulunan 6 kişi de kamera görüntüleri ile tespit edildi.

Olay sırasında yakalanan S.H. isimli şahsın üzerinden yapılan üst aramasında bir adet şarjör ve içerisinde 5 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Aynı zamanda S.H. yapılan alkol kontrolünde 425 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Görevli Memura Mukavemet(Görevi Yaptırmamak İçin Direnme) suçundan adli tahkikata başlanılmış şüpheli S. H. isimli şahıs gözaltına alınırken, diğer 6 kişinin de aranmasına devam ediliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda alkol alan şahıslar, polise mukavemet etti arbede çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu Haber
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Haber
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Onur Saylak Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bayram Antalya Survivor Instagram
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda alkol alan şahıslar, polise mukavemet etti arbede çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 21:59:15. #1.15#
title