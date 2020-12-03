Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı

03.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 03.12.2020 01:04

Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı Önce yalan söylediler, sonra itiraf ettiler Hatay'da Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile sıkı denetim gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı

Önce yalan söylediler, sonra itiraf ettiler

HATAY - Hatay'da Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile sıkı denetim gerçekleştirdi. Kamyonet ile kısıtlama da denetime takılan yabancı uyruklu bir aile önce hastaneden döndüklerini söylerken, sonra misafirlikten geldiklerini itiraf etti.

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Hatay'ın merkez ilçesinde Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saat 21: 00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası denetimlerini sıklaştırdı. Cumhuriyet Meydanı'nda denetim gerçekleştiren ekipler, 31 MB 0189 plakalı bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin ön kısmında 2 yetişkin 2 çocuk görülürken, kasasında 4 kişi ve 2 çocuk olduğunu fark etti. Kısıtlama da dışarı çıkan aile önce hastaneden döndüklerini ve evlerine gitmek üzere olduklarını söyledi. Trafik ekiplerinin hastane ile ilgili belge istemesinin ardından suçlarını itiraf ederek, misafirlikten döndüklerini söylediler. 4'ü çocuk olmak üzere toplamda 10 kişi olan aile ile ilgili işlem yapıldı.

Araç sürücüsünün ehliyeti olmadığı öğrenilirken, aracın muayene ve sigortasının da olmadığı anlaşıldı. Aracın plakasının okunamayacak kadar silinmiş olmasından dolayı da ceza yiyen araç sürücüsüne toplamda 5 bin 949 lira ceza yazılarak araç 15 gün boyunca trafikten men edildi.

Ayrıca 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile toplamda 18 bin 900 lira ceza yazıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan aile cezadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN AKLAN

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Haber Yorumları (1)
FERHAT: Helâl olsun emniyete gine bulmuşlar garibanları. Yasalar kimler için var zaten !!!!!!!
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