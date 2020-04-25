Sokağa çıkma kısıtlamasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yine seferber oldu
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Sokağa çıkma kısıtlamasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yine seferber oldu

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, evde kalan vatandaşların ekmek ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

25.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:26
Sokağa çıkma kısıtlamasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yine seferber oldu

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, evde kalan vatandaşların ekmek ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte vatandaşların ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba harcamaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, Büyükşehir ALO 153 hattını ve 112 Çağrı Merkezini arayan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Çağrı merkezlerine gelen istekleri alan ekipler, sokağa çıkma yasağı kuralları ölçüsünde vatandaşların ekmek ve tıbbi malzeme gibi taleplerini yerine getiriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte nöbetçi ekipler oluşturarak belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin 52 farklı bölgesinde görev yapan itfaiye istasyonları, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi ekipleriyle hizmetlerine devam ediyor.

"Sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür ederim"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hemşehrilerinin Ramazan ayını tebrik ederek, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Kurallara uyulması ile sağlıklı günlerin çok yakında geleceğine işaret eden Başkan Zolan, "Bugüne kadar olduğu gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşların ihtiyaçları için Büyükşehir ALO 153 hattını ve 112 Çağrı Merkezini arayabilirsiniz. Vatandaşlarımız için sahada çalışan tüm ekiplere teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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