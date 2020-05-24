Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler gece de devam etti
ADIYAMAN'da koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis gece de denetimlerini sürdürdü.
24.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:08
ADIYAMAN'da koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis gece de denetimlerini sürdürdü.
Şehrin farklı noktalarında denetim yapan polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ekipler, araçları durdurarak sürücülerin evrak ve kimlik kontrollerini yaptı. Sokağa çıkma izni bulunan sürücülere izin verilirken yasağı ihlal ettikleri tespit edilen 20 sürücüye ise ceza yazıldı.
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Kaynak: DHA