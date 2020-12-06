Sokağa çıkma kısıtlamasında çobanlar işlerinin başında
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Sokağa çıkma kısıtlamasında çobanlar işlerinin başında

06.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:37
Sokağa çıkma kısıtlamasında çobanlar işlerinin başında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında kalan çobanlar, hayvanlarını otlatmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında kalan çobanlar, hayvanlarını otlatmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, üretimin devamı için kısıtlamanın dışında kalan hayvan besicileri ve çobanlar hayvanlarını otlatmaya devam ediyor. Sabah erken saatlerde çayıra bıraktıkları hayvanları otlanırken, çaylarını koz ateşte kaynatarak kahvaltılarını yapan çobanlar, şehirden uzak temiz havada yaşadıklarından dolayı koronanın kendilerini hiç etkilemediğini belirtiyor.

"İşimizin başındayız"

İlçeye bağlı Bayırözü kırsal mahallesinde babasına ait koyun sürüsünün çobanlığını yapan İsmail Akbulut, 'devamlı koyunların yanında olduklarından koronanın hiç kendilerini etkilemediğini' belirterek, "Sokağa çıkma yasağı var ama bize bu yasak yok, çünkü biz koyunları güdüyoruz. Sabah erken saatlerde koyunları bırakıyor, akşama kadar yanlarında kalıyoruz. Kahvaltımızı bile koyunların yanında yapıyoruz. Koyunları doyurmak için sabahtan akşama kadar ayaktayız, ekilmemiş tarlalar, ekilmiş tarlaların önleri her yerde otlatmaya çalışıyoruz, koyunlara gitmek çok zor" dedi - ŞANLIURFA

Sokağa çıkma kısıtlamasında çobanlar işlerinin başında
Sokağa çıkma kısıtlamasında çobanlar işlerinin başında
Sokağa çıkma kısıtlamasında çobanlar işlerinin başında
Sokağa çıkma kısıtlamasında çobanlar işlerinin başında
Sokağa çıkma kısıtlamasında çobanlar işlerinin başında
Sokağa çıkma kısıtlamasında çobanlar işlerinin başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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