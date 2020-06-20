SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA CADDEBOSTAN SAHİLİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA CADDEBOSTAN SAHİLİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

20.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:16

Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi. Bağdat Caddesi'nde polisin denetimlerini sürdürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için getirilen 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürdü. Kısıtlamayla birlikte Caddebostan Sahili de boş kaldı. Yollarda ise sadece kısıtlamadan muaf kişiler vardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kısıtlama kapsamında il genelinde denetimlerine devam ediyor. Bağdat Caddesi'nde polis ekipleri sürücüleri durdurup evraklarını kontrol etti.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA CADDEBOSTAN SAHİLİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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