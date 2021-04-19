Sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.
Mersin'de kısıtlama saatinin başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kentin hareketli noktalarından Gazi Mustafa Kemal ve Adnan Menderes bulvarları ile sahil bandındaki kıyı şeridi boş kaldı.
Polis ekipleri, ana arterlerde denetim yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci