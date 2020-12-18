Sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda pikap sürücüsünden tehlikeli hareketler
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Sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda pikap sürücüsünden tehlikeli hareketler

18.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:25
Sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda pikap sürücüsünden tehlikeli hareketler

BAĞCILAR'da dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde bir pikap sürücüsü boş yolda tehlikeli şekilde araç kullandı.

BAĞCILAR'da dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde bir pikap sürücüsü boş yolda tehlikeli şekilde araç kullandı. O anları bir diğer sürücü de cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bağcılar Avrupa Otoyolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde yolda kimsenin olmadığını gören bir pikap sürücüsü tehlikeli şekilde araç kullandı. O anları arkadan gelen bir aracın sürücüsü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücü trafikte hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kaydedilen görüntülerde, bir otomobil sürücüsünün yolda zikzak çizerek ilerlediği görülüyor. 


Sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda pikap sürücüsünden tehlikeli hareketler
Sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda pikap sürücüsünden tehlikeli hareketler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 10:25:35. #1.14#
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