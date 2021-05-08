Sokağa çıkma kısıtlamasında, bahaneler çok
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Sokağa çıkma kısıtlamasında, bahaneler çok

Sokağa çıkma kısıtlamasında, bahaneler çok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında çarşı merkezine gelenler, polise çeşitli bahaneler dile getiriyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında çarşı merkezine gelenler, polise çeşitli bahaneler dile getiriyor.

Türkiye genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanmanın 8'inci gününde de Malatya'da cadde ve sokaklarda izin belgesi ve muaf olan kişiler dışarıya çıktı. Polisler ise çarşı merkezde araç ve yaya denetimlerini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da 29 Nisan saat 19.00 itibarıyla başlarken, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'de sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polislere bahane üreten vatandaşlar, çarşı merkezine işlerinin olmasından geldiklerini dile getirdiler. Kimi vatandaş polislere, "Kısa süre içinde evime tekrar gideceğim" dedi.

Bazı vatandaşlar ise hastaneye gideceğini söylerken, kimisi de markete alışverişe çıktığını dile getirdi.

Bir vatandaş da "Hastaneye gitmek için evden çıktım. Çarşı merkeze geldim. Alışveriş yaptım. Şu an çarşı merkezinde işim bitti. Eve gidiyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Sokağa çıkma kısıtlamasında, bahaneler çok
Sokağa çıkma kısıtlamasında, bahaneler çok
Sokağa çıkma kısıtlamasında, bahaneler çok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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