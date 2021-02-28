Sokağa çıkma kısıtlamasında bacağından  bıçaklandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında bacağından  bıçaklandı

28.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:45
Sokağa çıkma kısıtlamasında bacağından  bıçaklandı

SULTANGAZİ'de dün sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 14 yaşındaki Muhammet Baran E., sokakta tartıştığı kişiler tarafından bacağından bıçaklandı.

SULTANGAZİ'de dün sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 14 yaşındaki Muhammet Baran E., sokakta tartıştığı kişiler tarafından bacağından bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralanan Baran E. hastaneye kaldırıldı. 

Olay, saat 14.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2347 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan parka doğru giden 14 yaşındaki Muhammet Baran E., iddiaya göre karşılaştığı üç kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, şüphelilerden biri yanında taşıdığı bıçakla Muhammet Baran E.'yi sağ bacağından bıçakladı. Üç kişi daha sonra koşarak, olay yerinden uzaklaştı.  Çevredeki vatandaşların durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı halde yerde oturan Muhammet Baran E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Muhammet Baran E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Sokağa çıkma kısıtlamasında bacağından  bıçaklandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında bacağından  bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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