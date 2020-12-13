Sokağa çıkma kısıtlamasında aynı kontrol noktasından ikinci kez geçince cezayı yediler
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Sokağa çıkma kısıtlamasında aynı kontrol noktasından ikinci kez geçince cezayı yediler

13.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:46
Sokağa çıkma kısıtlamasında aynı kontrol noktasından ikinci kez geçince cezayı yediler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yabancı uyruklu iki kişiye, daha önce bilgilendirilip bırakıldıkları aynı kontrol noktasından tekrar geçince cezai işlem uygulandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yabancı uyruklu iki kişiye, daha önce bilgilendirilip bırakıldıkları aynı kontrol noktasından tekrar geçince cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karasu Kaymakamlığı binası önünde oluşturdukları kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

Oturma izinleri bulunan, araçtaki Suriye uyruklu 2 kadın, şehir dışından geldiklerini ve ilçeye yeni giriş yaptıklarını söylemeleri üzerine ekipler tarafından kısıtlama hakkında bilgilendirilerek bırakıldı.

Yaklaşık 20 dakika sonra aynı kontrol noktasına karşı şeritten giriş yapan söz konusu kişiler yine ekiplerce durduruldu.

Suriyeli kadınlar kendilerine ceza yazılmaması için ikna çabalarında bulunsa da kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle haklarında 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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