Sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın'daki sokak hayvanları yalnız bırakılmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın'daki sokak hayvanları yalnız bırakılmadı

20.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:31
Sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın'daki sokak hayvanları yalnız bırakılmadı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında bu hafta sonu üçüncüsü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamada kapsamında Aydın'daki sokak hayvanları yalnız bırakılmadı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Efeler İlçe Müdürlüğü ve Hayvan Severler Dernekleri üyeleri sokakta yaşayan hayvanlar için kenti karış karış dolaştı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı H. Eray Yeşilçayır, Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen, görevli personel ve sokak hayvanlarını besleyen dernek ve hayvanseverler ile birlikte belirlenen bölgelerde besleme yapıldı. Sokak hayvanlarını hem mamasız hem de sevgisiz bırakmayan hayvanseverler sokak hayvanları ile ilgilenip ihtiyaçlarını giderdi. - AYDIN

Sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın'daki sokak hayvanları yalnız bırakılmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın'daki sokak hayvanları yalnız bırakılmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın'daki sokak hayvanları yalnız bırakılmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın'daki sokak hayvanları yalnız bırakılmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın'daki sokak hayvanları yalnız bırakılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Varank Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Hadise Serdar Ortaç Şevket Çoruh
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Adana Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın'daki sokak hayvanları yalnız bırakılmadı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 14:39:23. #1.14#
title