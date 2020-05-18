Sokağa çıkma kısıtlamasında arkadaşlarına götürdüğü kahve pahalıya patladı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında arkadaşlarına götürdüğü kahve pahalıya patladı

Sokağa çıkma kısıtlamasında arkadaşlarına götürdüğü kahve pahalıya patladı Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücüye ceza İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp trafiğe çıkan sürücüye 3 bin 182 lira para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında arkadaşlarına götürdüğü kahve pahalıya patladı
18.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:52

Sokağa çıkma kısıtlamasında arkadaşlarına götürdüğü kahve pahalıya patladı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücüye ceza

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp trafiğe çıkan sürücüye 3 bin 182 lira para cezası kesildi. Arkadaşlarına kahve aldığını ve onları götürdüğünü söyleyen genç, "Çıkmışken götüreyim kahveleri de, ayıp olmasın" dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul ile 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin polisler trafikte denetimlerini sürdürüyor. Kadıköy Kozyatağı'nda polis ekiplerinin denetimi sırasında durdurulan bir aracın sürücüsüne Umumı Hıfzısıhha Kanunu'na göre 3 bin 182 lira para cezası kesildi.

Ceza kesilen sürücü Kazım Mert Yalçınbilgisi olmadığını belirterek, "Ben pazartesi, salı günü sabah 08.00, öğlen 16.00 arasında sokağa çıkılabilir diye biliyordum. Arkadaşlarıma kahve almıştım, onu götürüyordum. 3 bin 182 lira para cezası yedim. Çıkmışken götüreyim kahveleri de ayıp olmasın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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