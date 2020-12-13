Sokağa çıkma kısıtlamasında apartman boşluğunda uyuşturucu kullanırken yakalandılar
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Sokağa çıkma kısıtlamasında apartman boşluğunda uyuşturucu kullanırken yakalandılar

13.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:47
Sokağa çıkma kısıtlamasında apartman boşluğunda uyuşturucu kullanırken yakalandılar

SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında apartmanın boşluğunda toplanan ve uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında apartmanın boşluğunda toplanan ve uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma akşamı saat 21.00'da başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi'de bir apartmanın boşluğunda bir araya gelen kalabalık bir grubun uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine, çok sayıda polis ekibi ihbarın yapıldığı adrese yöneldi. Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan apartman boşluğuna baskın yapan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda kişilerin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


- İstanbul
Sokağa çıkma kısıtlamasında apartman boşluğunda uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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