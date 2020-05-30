Sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara sessizliğe büründü
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Sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara sessizliğe büründü

Sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara sessizliğe büründü Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 00.00 ile 31 Mayıs saat 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

30.05.2020 00:54 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:58

Sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara sessizliğe büründü

ANKARA - Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 00.00 ile 31 Mayıs saat 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilde başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla Ankara'nın cadde ve sokakları boş kaldı. Sessizliğe bürünen meydanlar 29 Mayıs saat 00.00 ile 31 Mayıs saat 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz kalacak.

Ankara'nın merkezi yerlerinden 15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda da polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara adli ve idari yaptırım uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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