- Sokağa çıkma kısıtlamasında akrabasını bıçakladı- Adana'da bir kişi, sokakta tartıştığı... - Sokağa çıkma kısıtlamasında akrabasını bıçakladı Adana'da bir kişi, sokakta tartıştığı akrabasını elinden ve yüzünden yaraladı Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alan polis, şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası kesti Adana'da bir kişi,...

- Sokağa çıkma kısıtlamasında akrabasını bıçakladı

Adana'da bir kişi, sokakta tartıştığı akrabasını elinden ve yüzünden yaraladı

Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alan polis, şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası kesti

ADANA - Adana'da bir kişi, sokakta tartıştığı akrabasını bıçakla elinden ve yüzünden yaraladı. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi 2458 Sokakta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkan Cevat Aydın ile akrabası Hasan Aydın arasında uyuşturucu kullanma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Cevat Aydın elinden ve yüzünden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler eve kaçan Hasan Aydın'ı gözaltına aldı. Yaralı Cevat Aydın evinin balkonundaki

Aydın'a tepki gösterdi. Aydın daha sonra yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Polis ise Hasan Aydın'ı polis merkezine götürdü. Polis ayrıca şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme ve sosyal mesafeyi uymamaktan para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA