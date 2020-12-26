Sokağa çıkma kısıtlamasında 80 gönüllü kan verdi

Sokağa çıkma kısıtlamasında 80 gönüllü kan verdi

ELAZIĞ - Elazığ'da Kızılay gönüllülerinden oluşan 80 kişi, başlatılan kampanya kapsamında kan verdi. Kan vermek isteyenlerin randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutularak bağışta bulunabileceği aktarıldı.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Göster Kendini' kan bağış kampanyası Elazığ'da da gerçekleştirildi. Bu kapsamda Genç Kızılay Elazığ İl Teşkilatı gönüllülerinden oluşan 80 kişilik grup korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyarak öğretmenevi önüne konuşlandırılan kan aracında kan verdi. Kampanya ile kan bağışına dikkat çekmek istediklerini belirten Genç Kızılay Elazığ İl Fatih Bozkurt, vatandaşları kan vermeye davet ettiklerini belirtti.

Farkındalık oluşturabilecek bir etkinliğe imza attıklarını dile getiren Başkan Fatih Bozkurt, "Bugün Genç Kızılay Elazığ İl Teşkilatı olarak 'Göster Kendini' diyerek gönüllülerimizle beraber kan bağışı yapmaya geldik. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı başlayan kan bağış kampanyasına il teşkilatı olarak biz de bugün 80 gönüllümüzle sahada destek vermek istedik. Hem gönüllülerimizin Kızılay ile olan bağını güçlendirmek hem de 'Bir Kan Üç Can' sloganımızla sahada yerimizi aldık. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de kan vermeye gelebilirler. Kanver.org.tr üzerinden sisteme girdikleri zaman burada randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf olacaklardır. Genç Kızılay Elazığ olarak tüm halkımızı vermeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK