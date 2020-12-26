Sokağa çıkma kısıtlamasında 80 gönüllü kan verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasında 80 gönüllü kan verdi

26.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:21

Sokağa çıkma kısıtlamasında 80 gönüllü kan verdi Elazığ'da Kızılay gönüllülerinden oluşan 80 kişi, başlatılan kampanya kapsamında kan verdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında 80 gönüllü kan verdi

ELAZIĞ - Elazığ'da Kızılay gönüllülerinden oluşan 80 kişi, başlatılan kampanya kapsamında kan verdi. Kan vermek isteyenlerin randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutularak bağışta bulunabileceği aktarıldı.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Göster Kendini' kan bağış kampanyası Elazığ'da da gerçekleştirildi. Bu kapsamda Genç Kızılay Elazığ İl Teşkilatı gönüllülerinden oluşan 80 kişilik grup korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyarak öğretmenevi önüne konuşlandırılan kan aracında kan verdi. Kampanya ile kan bağışına dikkat çekmek istediklerini belirten Genç Kızılay Elazığ İl Fatih Bozkurt, vatandaşları kan vermeye davet ettiklerini belirtti.

Farkındalık oluşturabilecek bir etkinliğe imza attıklarını dile getiren Başkan Fatih Bozkurt, "Bugün Genç Kızılay Elazığ İl Teşkilatı olarak 'Göster Kendini' diyerek gönüllülerimizle beraber kan bağışı yapmaya geldik. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı başlayan kan bağış kampanyasına il teşkilatı olarak biz de bugün 80 gönüllümüzle sahada destek vermek istedik. Hem gönüllülerimizin Kızılay ile olan bağını güçlendirmek hem de 'Bir Kan Üç Can' sloganımızla sahada yerimizi aldık. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de kan vermeye gelebilirler. Kanver.org.tr üzerinden sisteme girdikleri zaman burada randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf olacaklardır. Genç Kızılay Elazığ olarak tüm halkımızı vermeye davet ediyoruz" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında 80 gönüllü kan verdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında 80 gönüllü kan verdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında 80 gönüllü kan verdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında 80 gönüllü kan verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Aslı Tandoğan Fahriye Evcen Burak Özçivit
Spor Okan Buruk Ryan Babel Sergen Yalçın Halis Özkahya Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasında 80 gönüllü kan verdi | Haberler.com Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 15:28:03. #1.14#
title