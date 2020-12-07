Sokağa çıkma kısıtlamasında 2'nci hafta
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Sokağa çıkma kısıtlamasında 2'nci hafta

07.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:02
Sokağa çıkma kısıtlamasında 2'nci hafta

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerle uygulanmaya başlanılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerle uygulanmaya başlanılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama 05.00'a kadar sürecek.

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte alınan yeni tedbirler kapsamında geçtiğimiz hafta başlayan hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasında 2'nci haftaya girildi. Türkiye genelinde uygulanan kısıtlama öncesinde, telefonla ya da online hizmet vermeye devam eden restoran ve lokantalar haricindeki iş yerleri kepenk kapattı. İş yerlerinin kapanmasından bir saat sonra 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstiklal Caddesi'nde, kısıtlama saatinden itibaren polis ve zabıta ekipleri, cadde boyunca "değerli Beyoğlu sakinleri koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamıştır. Evlerinize dönmeniz önemle rica olunur" şeklinde anons yaparak uyarılarda bulundu. Vatandaşların kısıtlama saatinden önce evlerine çekildikleri gözlendi.Beşiktaş'ta da, iş yerlerinin kapanmasının ardından sokak ve caddeler sessizliğe büründü. Bazı iş yeri çalışanları, dükkanlarının kapattıktan sonra evlerine gitmeden temizlik yaptı. 

Güngören'de ise, dükkanların kapanmasından kısa bir süre sonra vatandaşların da evlerine gitmesinin ardından sokak ve caddeler boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala bazı vatandaşların son dakika alışverişi yapması dikkat çekti.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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