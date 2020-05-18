Sokağa çıkma kısıtlamasında, 2 günde bin 116 kişiye işlem yapıldı -İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında 2 günde bin 116 kişiye işlem yapıldıAli İhsan ÇiftçiKorona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir'de, kısıtlama kurallarına uymayan bin 116 kişiye toplam 2 milyon 219 bin 489 lira para cezası uygulandı.

-İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında 2 günde bin 116 kişiye işlem yapıldı

Ali İhsan Çiftçi

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir'de, kısıtlama kurallarına uymayan bin 116 kişiye toplam 2 milyon 219 bin 489 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor. Alınan bilgiye göre cuma gece yarısından bu gece saat 00.00'a kadar yapılan denetimlerde, kısıtlama kurallarına uymayan 5 kişiye adli işlem, bin 111 kişiye idari işlem olmak üzere toplam bin 116 kişiye 2 milyon 219 bin 489 lira para cezası uygulandı.

Ekiplerin İzmir genelindeki denetimleri kısıtlamanın sona ereceği 19 Mayıs gecesine kadar devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA