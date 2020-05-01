Sokağa çıkma kısıtlamasına uyum havadan görüntülendi
01.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:52
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentler, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının insansız hava araçlarıyla havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentler, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının insansız hava araçlarıyla havadan görüntülendi.
Emniyetin havacılık birimlerince Aydın, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Ordu, Samsun, Trabzon ve Zonguldak'ta havadan drone ile çekilen görüntülerde, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kaldığı görülüyor.
Araç ve vatandaşlara yönelik kontrollerini sürdüren polisler ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara işlem gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA