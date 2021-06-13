Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Boş kalan meydandaki güvercinler Boş kalan cadde ve sokaklardan görüntüler DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor.
Boş kalan meydandaki güvercinler
Boş kalan cadde ve sokaklardan görüntüler DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş