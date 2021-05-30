Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 vaka sayısının yüksek olduğu Bolu'da polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürüyor.

Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal caddesi ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda sessizlik hakim.

D-100 karayolunun kent merkezi geçişinde araç yoğunluğunda azalmanın olduğu görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde sokağa çıkma kısıtlaması, maske, mesafe ve hijyen kuralların denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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