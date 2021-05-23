Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anıtpark Meydanı Cedidiye Meydanı Bulvar Caddesi DÜZCE - Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Anıtpark Meydanı

Cedidiye Meydanı

Bulvar Caddesi DÜZCE - Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Düzce'de kısıtlama kapsamında kent merkezindeki sessizlik devam ediyor.

Kentin normal zamanda en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı'nın boş kaldığı gözlemlendi.

Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayanların sokağa çıkmasına izin vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş