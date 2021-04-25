Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

İstanbul caddesi ve Anıt park Meydanı'ndaki sessizlik - Düzce Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokakları ile Anıtpark Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

İstanbul caddesi ve Anıt park Meydanı'ndaki sessizlik - Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokakları ile Anıtpark Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kentin Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunda polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kent merkezinde ise polis ve zabıta ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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