Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kocaeli'nin en yoğun yerlerinden İzmit Kent Meydanı, Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolu kısıtlama kapsamında boş kaldı.

Kocaeli'nin en yoğun yerlerinden İzmit Kent Meydanı, Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolu kısıtlama kapsamında boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf olan az sayıda kişi bulunuyor.

Polis ekipleri, D-100 kara yolu ile D-130 kara yolunda oluşturulan uygulama noktalarında trafiğe çıkanların izin belgelerini kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş