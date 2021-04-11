Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Cadde ve parklardaki sessizlik Belediye işçilerinin çalışması ANTALYA - Kısıtlamadan dolayı kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Cadde ve parklardaki sessizlik
Belediye işçilerinin çalışması ANTALYA - Kısıtlamadan dolayı kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Muaf tutulanların dışarıya çıktığı kent genelinde vatandaşlar kısıtlamaya riayet ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden