Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Cadde ve parklardaki sessizlik Belediye işçilerinin çalışması ANTALYA - Kısıtlamadan dolayı kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Cadde ve parklardaki sessizlik

Belediye işçilerinin çalışması ANTALYA - Kısıtlamadan dolayı kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Muaf tutulanların dışarıya çıktığı kent genelinde vatandaşlar kısıtlamaya riayet ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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