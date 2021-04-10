Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bilecik'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bilecik'de sessizlik hakim oldu.

Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerlerinde kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Kontrollü normalleşme döneminde çok yüksek riskli kategorisindeki kentte, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar görüldü.

Güvenlik güçleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan