Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Cadde ve sokaklardan drone detayları Cadde ve sokaklardan detaylar - Bilecik Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokaklarına sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklardan drone detayları

Cadde ve sokaklardan detaylar - Bilecik

Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokaklarına sessizlik hakim oldu.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerleri kısıtlama kararıyla sessizliğe büründü.

Kontrollü normalleşme döneminde çok yüksek riskli kategorisindeki kentte, cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar görüldü.

Uygulama noktalarında ise güvenlik güçleri sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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