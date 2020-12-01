Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

01.12.2020 22:06 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:10

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çorum'da sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çorum'da sessizlik hakim oldu.

Çorum'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından önce sokakları boşaltmaya başladı.

Saat 21.00 itibariyle vatandaşların tamamen evlerine çekilmesiyle kentte sessizlik hakim oldu.

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Kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Hürriyet Meydanı, Kadeş Barış Meydanı ile Gazi Caddesi, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizliğe gömüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte denetimlerine başladı.

Kentin farklı noktalarında oluşturulan noktalarda denetim yapılıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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