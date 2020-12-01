Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

01.12.2020 21:46 | Son Güncelleme: 01.12.2020 21:52

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Yeni önlemler doğrultusunda hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'den yarın 05.00'e kadar uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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